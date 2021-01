Ap reagerer: Kulturinstitusjonar må betale tilbake koronastøtte

innenriks

Onsdag sende Anette Trettebergstuen i Ap eit skriftleg spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) om saka.

– Folketeatret er blant fleire av desse føretaka som har fått dette kravet frå Skatteetaten. Dei blir bedne om å betale tilbake delar av krisehjelpa dei har fått, fordi Skatteetaten meiner at dei kunne ha halde ope, men utan publikum og utan framsyning. Derfor skal dei ha tilbake pengar, skriv Trettebergstuen.

Varslar sanksjonar

Ifølgje Ap-representanten har Skatteetaten i tillegg varsla sanksjonar der dei vil vurdere å krevje tilbake ytterlegare 30 prosent av tilskotet.

I oktober i fjor sende Trettebergstuen eit nesten likelydande spørsmål til Sanner. Den gongen gjaldt det kinoar som ikkje var pålagde å stengje, men som hadde fått forbod mot å arrangere filmframsyningar. Svaret frå Sanner den gongen var at fleire føretak i kultursektoren hadde har fått utbetalt for mykje støtte.

«Bakgrunnen for at foretak i kulturlivet og innenfor idretten ikke anses som stengt ned av staten i kompensasjonsordningen for næringslivet, er at det ikke er et forbud som direkte pålegger enkelte aktører å stenge, og at det er etablert en særskilt kompensasjonsordning for bortfall av inntekter fra de konkrete arrangementene som er forbudt», heitte det i svaret.

– Fullstendig på jordet

Direktør Bjørn Heiseldal ved Thalia teater meiner saka er eit godt døme på den manglande forståinga hos styresmaktene av verksemda til kulturinstitusjonane.

– Skatteetaten vil ha igjen pengane sine fordi teateret var lukka, men ikkje stengt. Heilt fullstendig på jordet. Kvar er ministeren? skriv Heiseldal i eit innlegg i ei bransjegruppe på Facebook.

I Stortinget onsdag bad SV regjeringa om å leggje ein plan for ei trygg nyopning av kulturlivet slik at mellom anna festivalsommaren kan reddast.

Forslaget blir støtta av Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Frp. Saman har dei fire partia fleirtal.

(©NPK)