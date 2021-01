621 tilfelle av importsmitte så langt i januar – nesten dobbelt så mange som i heile desember

innenriks

– Det har vore ein betydeleg auke i importsmitten no rett etter jul, seier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Tal frå det nasjonale smitteregisteret MSIS, viser at 6,7 prosent av dei nye smittetilfella etter nyttår kan sporast til utlandet.

Det er nesten tre gonger så høg del som i desember, då 2,3 prosent av tilfella stamma frå utlandet. Totalt vart det registrert 315 tilfelle av importsmitte i desember.

Framleis er det ein stor del av smittetilfella ein ikkje veit opphavet til. Men av dei 3.621 tilfella i januar der ein kjenner opphavet til smitten, blir rundt 17 prosent no spora tilbake til utlandet.

Auke i Oslo

Tal frå Oslo kommune viser same utvikling i importsmitten. Der var delen med anteken smittestad i utlandet på 4–5 prosent dei to siste vekene i desember, men auka til 14 og 11 prosent i veke 1 og 2, opplyser Helseetaten.

Totalt vart det registrert 242 personar som hadde teke med seg smitte frå utlandet til Oslo i dei to første vekene i år, meir enn ei firedobling frå 56 tilfelle dei to vekene før.

– Dette er stort sett arbeidsinnvandrarar frå Litauen, Latvia, Polen og andre land i Aust-Europa. Nokre er studentar frå utlandet, eller nordmenn som kjem tilbake frå juleferie i utlandet, seier Forland.

Nytt testregime

Frå 2. januar innførte regjeringa obligatorisk testing etter at ein kom til landet for reisande frå raude land, og dette gjer nok at fleire tilfelle blir oppdaga, seier fagdirektøren.

– Det er veldig viktig at vi fangar opp importsmitten, ikkje minst fordi vi er bekymra for mutasjonane som er oppdaga i England og Sør-Afrika, seier han.

I utgangspunktet gjekk regelen om obligatorisk testing ut på at innreisande måtte teste seg dei første 24 timane i Noreg.

Men etter at mange valde å droppe test, spesielt på Gardermoen, stramma regjeringa inn, og frå måndag av skal testinga i utgangspunktet skje på grensestasjonen.

Tysdag bad opposisjonen på Stortinget regjeringa om å stramme inn testregimet og kontrollane ytterlegare.

334 tilfelle oppdaga på flyplassane

Ferske tal NTB har fått frå Helsedirektoratet viser at 7.890 utanlandsreisande har drege vidare frå flyplassane i Noreg utan å teste seg i perioden etter at testkravet vart innført 2. januar og fram til 17. januar.

Det er stort sett på Gardermoen at folk har drege vidare utan å ta covid-19-test, og hovudflyplassen står for 95 prosent av desse tilfella.

Totalt har 334 testa positivt for covid-19 på dei norske flyplassane i perioden 2.–17. januar.

Strengt

Forland håpar at dagens system fungerer godt nok til å fange opp smittetilfella og hindre at dei spreier seg vidare i samfunnet.

– Det er eit ganske strengt regime. Sjølv om vi får ein god del positive prøver, sit jo desse innreisande i karantene. Førebels har importsmitten ikkje ført til store utbrot den siste tida, så vidt vi veit.

Og sjølv om delen importsmitte er aukande, er den framleis lågare enn i juli og august då 27 og 19 prosent av smittetilfella i Noreg stamma frå utlandet. Men då var òg det samla talet smitta mykje lågare.

Mykje tyder òg på at testsystemet så langt har klart å hindre dei nye virusmutasjonane frå å spreie seg vidare i Noreg. Totalt er det registrert 33 tilfelle av den engelske virusmutasjonen og eitt tilfelle av den sørafrikanske, opplyser FHI.

– Alle tilfella vi har registrert, kan knytast til reisande frå Storbritannia, og har vorte fanga opp i samband med reisa eller på grensa. Det er snakk om enkelttilfelle og ikkje utbrot som har spreidd seg vidare, så langt seier Forland.

