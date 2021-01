Tre tilfelle av mutert koronavirus påvist i Vestland

innenriks

I Bjørnafjorden kommune vart det muterte viruset oppdaga etter at ein mann i 50-åra 2. januar fekk påvist koronasmitte, skriv Bergensavisen.

Prøven til mannen vart vidaresendt for ytterlegare analysar etter at mannen var nærkontakt med ein person som hadde komme til Noreg frå Storbritannia. Kommunen opplyser at det med unntak av to nærkontaktar, ikkje er mistanke om vidare spreiing.

– Desse to nærkontaktane har heilt sikkert hatt denne virusvarianten òg, men berre prøven til mannen i 50-åra vart send til mutasjonsanalyse, seier kommuneoverlege Klaus Melf.

I Bergen kommune er det oppdaga to tilfelle av det muterte viruset, skriv Bergens Tidende. Ifølgje avisa er det to ulike tilfelle utan kontakt med kvarandre.

– Vi har dette under kontroll, og bekymrar oss ikkje for vidare spreiing av dette, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

