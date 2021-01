Studie: Å droppe lunsjpausen kan vere helseskadeleg

innenriks

Forskarar ved høgskulen har gjort fleire funn som viser at små pausar gjennom arbeidsdagen, kan vere helsefremjande. Mellom anna viser studien at dei som ikkje tek matpause, har opptil sju gonger større risiko for psykisk og fysisk utmatting enn dei som tek små pausar gjennom arbeidsdagen.

I tillegg opplever dei nesten dobbel så ofte søvnproblem, seier professor ved høgskulen, Leif Rydstedt, til NRK.

– Det å snakke med kollegaene om noko anna enn jobb synest å påverke vår psykiske og fysiske velvære, seier han.

– På lang sikt er det fysisk og mental trøyttleik, og i enkelte tilfelle lettare psykiske plager. Men først og fremst trøyttleik og utmatting, seier Rydstedt om funna ved å hoppe over pausane.

Også under pandemien, kor ekstra mange har heimekontor, meiner professoren at det er viktig at ein hugsar å ta små pausar.

Forskarane har brukt materiale frå SSBs levekårsundersøking 2013 og 2016 i arbeidet sitt. Sjølv etter å ha justert for type jobb, er det tydeleg samanheng mellom fysiske og psykiske plager og ein travel arbeidsdag med høgt tempo og få pausar, seier professoren.

