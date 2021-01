Staten tilbyr 61 nye oljeutvinningsløyve

innenriks

Dei 61 utvinningsløyva som blir tildelte gjennom konsesjonsrunden «Tildeling i førehandsdefinerte område 2020» fordeler seg på 34 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 3 i Barentshavet.

30 ulike oljeselskap, frå dei store internasjonale selskapa til mindre norske leiteselskap, får tilbod om delar i ein eller fleire av desse løyva. 18 selskap blir tilbodne eitt eller fleire operatørskap.

– Selskapa har vist stor interesse for å få tilgang til nytt leiteareal, noko som viser at næringa har stor tru på framtidig lønnsemd frå leiting på norsk sokkel. Det er bra for staten som ressurseigar, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Naturvernforbundet reagerer på at regjeringa deler ut utvinningsløyve såpass kort tid etter at klimameldinga vart lagt fram.

– Det er elleve dagar sidan klimameldinga kom, og tildelinga i dag viser nøyaktig kva som er det store problemet i klimapolitikken i Noreg: den har inga styring over oljepolitikken. Det er ikkje til å forstå at regjeringa held fram med å binde oss opp til det produktet som skaper klimakrisa, seier leiar Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

