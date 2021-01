Skjenkjereglane blir endra: – For tidleg, meiner Bent Høie

innenriks

– Eg meiner at forslaget om å oppheve skjenkjestoppen kjem for tidleg. Smittesituasjonen er ustabil, og dette aukar risikoen for smittespreiing. Men vi vil likevel følgje opp vedtaket til stortingsfleirtalet, seier Høie.

Stortingsfleirtalet bad tidlegare tysdag regjeringa om å sikre at kommunar med lågt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i samband med matservering og dermed oppheve skjenkjestoppen.

Helse- og omsorgsdepartementet følgjer no opp fleirtalsvedtaket i Stortinget, skriv dei i ei pressemelding. Departementet opplyser at det blir skjenkjestopp ved midnatt, og at det ikkje er lov å sleppe inn gjester etter klokka 22. Alkoholservering kan berre skje i samband med matservering.

– Gjennom dette har Stortinget prioritert å opne alkoholserveringa igjen. Det betyr at andre lettar kan bli skovne ut i tid fordi det er summen av tiltaka som har effekt på smittespreiinga, seier Høie.

Endringane skal gjennomførast så raskt som råd, og dei trer i kraft ved midnatt natt til fredag 22. januar.

Kommunar med høgare smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om framleis skjenkjestopp eller strengare reglar enn dei nasjonale reglane. Kommunane kan ikkje vedta mindre strenge reglar enn dei nasjonale.

Departementet seier samtidig at erfaringa frå andre land tilseier at skjenkjestadene er eit område med høg risiko for smittespreiing.