Regjeringa fryktar koronatiltaka til opposisjonen kan forseinke krisestøtta

innenriks

Opposisjonen på Stortinget gav måndag regjeringa ordre om å gjennomføre 24 nye økonomiske krisetiltak. Tysdag supplerte dei med ni forslag til for å hindre importsmitte.

I motsetning til tidlegare rundar om krisetiltak i Stortinget er desse forslaga ikkje baserte på forslag som først er greidde ut og foreslått av regjeringa. No reagerer regjeringspartia sterkt på framgangsmåten.

– Forslaga manglar normal fagleg utgreiing og vurdering. Det er ingen inndekkingar sjølv om forslaga samla kostar mange milliardar kroner. Derfor er det svært vanskeleg å stille seg bak dei over bordet, uttalte Venstres parlamentariske leiar Terje Breivik under stortingsdebatten tysdag.

– Stortinget gjer vondt verre

Breivik oppmoda partia om å gi forslaga ordinær komitébehandling for å sikre nok tid til at partia og fagdepartementa får kvalitetssikra forslaga.

– Den første gjennomgangen fagdepartementa har hatt tid til, viser at fleire forslag anten er svært vanskelege eller umoglege å gjennomføre innanfor den tida ein har til rådvelde, eller dei er svært vanskelege å innrette slik at dei blir rettferdige for alle, og dei blir krevjande å kontrollere, seier Breivik.

Han åtvara mot at Stortinget skulle vedta forslag «som i neste omgang skuffer dem som i dag er fornøyde, fordi dei ikke kan settes i gang raskt nok».

– I så fall gjer Stortinget vondt verre, åtvara Breivik.

Parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan i KrF meinte framgangsmåten til opposisjonen ikkje er måten å handtere kriser på.

Han åtvara mot ein konkurranse mellom partia om å bruke mest mogleg pengar og ha flest mogleg tiltak.

Kan forseinke ordningane

Statsminister Erna Solberg (H) karakteriser fleire av forslaga som å slå inn opne dører fordi regjeringa allereie jobbar med dei same tiltaka i krisepakken dei skal leggje fram neste veke. Andre forslag seier ho kan bli kompliserte å få til reint teknisk.

Ho åtvara mot at det kan forseinke og øydeleggje for dei gjeldande kompensasjonsordningane, og dessutan at enkelte ordningar verkar som statsstøtte og dermed må ha Esa-godkjenning.

– Eg håpar det ikkje vil ta så lang tid at det vil utsetje nokon av ordningane, sa Solberg.

Det er særleg punkta om å inkludere styresmaktpålagt vedlikehald og tilsyn i kompensasjonsordninga, innføre ei ventilordning for dei som fell utanfor kompensasjonsordninga, og dessutan det å likestille eigekostnader med leigekostnader som bekymrar fagfolka. Det oppgir Nærings- og fiskeridepartementet til NTB.

– Når ein gjer eit arbeid på den måten utan ei fagleg vurdering, så må ein vere open for at nokre av desse tinga må revurderast basert på om dei er moglege å gjennomføre eller ikkje, sa Solberg.

Forventar at regjeringa leverer

Næringspolitisk talsperson for Ap Terje Aasland avviser kritikken.

– Dette er forslag som mange aktørar har spurt etter lenge, og fleire av dei har landa rundt oss innført. Det er også forslag som har vore drøfta i lengre tid og burde vere nokså raske å innføre, skriv han i ei tekstmelding til NTB.

– Sjølvsagt må tiltaka godkjennast av Esa, og vi er innforstått med at det er ein prosess. Tidlegare har desse prosessane gått fort. Det bør dei òg kunne gjere no, seier Aasland.

– At regjeringspartia er sure, har vi registrert. Det er eit fleirtal på Stortinget. Det forventar vi at regjeringa respekterer og kjem tilbake til Stortinget med ein plan for å gjennomføre vedtaka, skriv finanspolitisk talsperson i Frp Sylvi Listhaug i ei tekstmelding til NTB.

