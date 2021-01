Nav: 3.300 fleire arbeidssøkjarar den siste veka

innenriks

Arbeidsløysa er dermed oppe i 7 prosent av arbeidsstyrken.

– Auken kjem i hovudsak av at fleire har vorte delvis ledige. Det er vanleg at talet delvis ledige aukar i januar, fordi mange er tilbake i deltidsjobbane sine etter å ha vore utan arbeid i romjula. Samtidig er det eit aukande tal som ikkje har eit arbeid å returnere til, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Vi må tilbake til slutten av mai for å finne eit høgare tal.

Dei førebelse tala viser at 122.900 personar er registrerte som heilt ledige hos Nav. Dette utgjer 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløysa, som er summen av alle heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak, er på 137.200 personar, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 60.000 personar registrerte som delvis arbeidsledige.

Talet på heilt ledige er lite endra frå førre veke med 800 fleire, medan det er 2.200 fleire delvis ledige enn førre veke. Talet på arbeidssøkjarar på tiltak har auka med 300.

Nav-tala viser at 36.000 av dei heilt ledige er permitterte, og det same gjeld for 27.800 av dei delvis ledige. Det er no registrert til saman 63.900 permitterte arbeidssøkjarar. Det utgjer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Nav har òg fått færre nye dagpengesøknader. Gjennom veke to fekk Nav 7.900 nye søknader om dagpengar. Dette er 2.800 færre enn veka før. 53 prosent av dagpengesøknadene var frå personar i permisjon i veke to.

(©NPK)