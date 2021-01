20 nye smittetilfelle i Drammen

innenriks

15 av dei nye smitta er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle. Éin person har fått påvist smitte etter å ha komme til Noreg frå utlandet, tre har ukjend smitteveg, og for den siste personen går smittesporinga framleis føre seg, opplyser Drammen kommune på nettsidene sine.

Dei siste 14 dagane er det påvist 198 nye smittetilfelle i Drammen. Måndag vart det rapportert om åtte nye smittetilfelle, medan det dagen før vart meld om seks tilfelle.

– Det er ikkje overraskande at dagens smittetal er høgare enn dei to tidlegare dagane. Vi visste at vi hadde nokre prøver som ikkje var analysert, og det var naturleg å anta at nokre av desse prøvene ville vise koronasmitte, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

(©NPK)