Virke: Vi risikerer konkursras

Regjeringa opnar for inntil fem gjester i heimen og lettar på tiltaka i skulane. Men pubane og restaurantane får framleis ikkje skjenkje alkohol.

– Sjølv om regjeringa kjem med nokre lettar, har dette svært lite å seie for dei delane av næringslivet som står med kniven på strupen, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke.

Han peikar mellom anna på serveringsbransjen, reiselivet og treningssentera som i praksis har yrkesforbod, samtidig som dei må planleggje for kvardagen etter krisa.

Virke ønskjer at regjeringa kjem med ein plan som varer til mange nok i befolkninga er vaksinert til at samfunnet kan gå tilbake til ein meir normal situasjon.

«På kort sikt bør kompensasjonsordninga inkludere de ekstra kostnadene som disse restriksjonene gir bransjene som rammes hardest» skriv Virke i ei pressemelding måndag.

– Her synest eg regjeringa har vore på etterskot. Regjeringa burde ha vore mykje meir offensiv, og sørgt for føreseielegheit for verksemdene våre. Vi risikerer eit konkursras i månadene som kjem, akkurat i det vi byrjar å sjå slutten på dette, seier Horneland Kristensen.

