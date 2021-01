Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Nel-aksjen var mest omsett og fall med ikkje mindre enn 6,8 prosent, viser tal frå DN Investor. Deretter følgde Equinor og Yara med oppgang på høvesvis 1,2 og 0,1 prosent.

Blant dei store taparane var også Avance Gas Holding, som fall med 7 prosent.

Norwegian steig over tre prosent måndag, men har falle med over 10 prosent etter at dei førre veke annonserte at dei kuttar satsinga på langdistanseflygingar, skriv Dagens Næringsliv. Oppgangen måndag kjem sjølv om statsminister Erna Solberg (H) i orienteringa si til Stortinget sa at regjeringa ikkje kan garanterte at staten støttar flyselskapet med pengar.

Oppdrettsselskapet Mowi snudde etter å ha falle frå start og enda i pluss, skriv E24. Selskapet er venta å leggje fram eit bratt fall i resultatet for fjerde kvartal i fjor.

Eit fat nordsjøolje kosta 54,88 dollar då børsen stengde.

Shippingsektoren gjekk ned med 0,7 prosent måndag, medan sjømatsektoren og shipping gjekk opp med høvesvis 0,7 og 1,2 prosent.

På dei tonegivande børsane i Europa var det i 16.45-tida ganske flat utvikling. Dax 30-indeksen i Frankfurt hadde ein marginal nedgang på 0,3 prosent kort tid før stengjetid, medan CAC 40-indeksen i Paris låg heilt flatt.

(©NPK)