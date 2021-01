Solberg: Kan godt tenkjast at det blir opna for Europa-ferie i sommar

innenriks

– Det kan godt tenkjast at du kan reise til ein del land i Europa til sommaren, men sidan ingen kan garantere at verken leveransar eller system er bra nok, så ville eg i alle fall sikra meg ei god avbestillingsforsikring og ein alternativ plan, sa statsministeren under ein pressekonferanse om koronasituasjonen måndag.

Samtidig understrekar ho at folk bør planleggje å leggje påskeferien til Noreg:

– Eg seier at uansett kva du bestiller, så sørg for at du har avbestillingsforsikring. Det trur eg er det aller viktigaste. For vi veit ikkje. Vi er i ein skjør situasjon.

Måndag la regjeringa fram nokre lettar i koronatiltaka, men dei held fast på rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser i inn- og utland.

– Vi er på eit punkt der det kan komme mykje strengare tiltak viss vi ikkje klarer å halde igjen på det muterte viruset. Det er det dilemmaet vi står i akkurat no, seier statsministeren.

(©NPK)