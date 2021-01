innenriks

– Folk må førebu seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommaren, kanskje endå lengre, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho orienterte Stortinget om handteringa av koronasituasjonen måndag.

– Vi vil derfor gjere det som er nødvendig for å halde kontroll på smitten, sa ho og understreka at smitteverntiltaka ikkje vil vere strengare enn dei må vere og at dei vil bli trappa ned så snart det er forsvarleg.

(©NPK)