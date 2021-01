Solberg: – Mange arbeidsplassar hadde gått tapt ved stengde grenser

innenriks

Solberg svarte på kritikken mot den aukande importsmitten under koronaforklaringa på Stortinget måndag.

– Når vi skal avgrense kor mange som kjem inn til landet vårt, må ulike omsyn vegast mot kvarandre. Det er krevjande å finne den riktige balansen, seier Solberg.

– Anten ein liker det eller ei, så er samfunnet vårt heilt avhengig av arbeidskraft frå andre land. Regjeringa har vore oppteken av å halde hjula i gang, seier Solberg, og understrekar at mange arbeidsplassar ville gått tapt dersom grensene skulle stengjast heilt.

Ho seier regjeringa fortløpande har innført nødvendige tiltak for å unngå importsmitte, mellom anna i jula for å hindre at virusvarianten som var påvist i Storbritannia, skulle spreie seg til Noreg.

– Førebels ser det ikkje ut til at mutasjonen har fått fotfeste i her. Frå andre land har vi sett at det er krevjande å hindre viruset frå å etablere seg. Men det er viktig å vinne tid. Dersom vi vinn nok tid, vil vaksinasjon og forhåpentleg òg sommarvarmen hjelpe oss, seier Solberg.

– Kjem vi oss fram til påske, vil truleg ein stor del av risikogruppene vere vaksinerte, seier Solberg.

(©NPK)