Regjeringa og FHI skeptiske til Ap-krav om å prioritere lærarar i vaksinekøen

innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre oppmoda måndag regjeringa til å sørgje for at lærarar og skuletilsette også blir prioriterte i vaksinekøen i den første runden.

– Det Ap ikkje har sagt, er kven ein skal prioritere ned, og det er jo det prioriteringar dreier seg om. Og viss ein ikkje seier kven ein skal prioritere nokon føre og på kva plass, så blir det vanskeleg å ha ein reell diskusjon om dette, seier statsminister Erna Solberg i ein kommentar til NTB.

Kven skal dei stillast føre?

– Eg trur den planen vi har lagt med å prioritere dei som er sjuke og kritisk helsepersonell, er ei viktig prioritering no. Men eg høyrer at svært mange lærarar er urolege fordi dei opplever at dei står i ein meir direkte samanheng, men det spørsmålet som vi må stille Ap er: Kven skal dei stillast føre, seier Solberg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg meiner heller ikkje det er rett å prioritere lærarane no.

Forstår ønsket

– Eg forstår ønsket til lærarane om å bli prioriterte og alle dei som har ytra ønske om å bli prioriterte, fordi dei har gode grunnar for det. Heldigvis tyder alt på at det vil bli nok vaksinar til alle etter kvart, men det vil ta tid. I den fasen vi er no, er det langt frå nok, og då meiner vi det er rekkjefølgja som regjeringa har vedteke, er rett, seier Stoltenberg.

– Vi meiner den er tilstrekkeleg dynamisk til at vi kan ta omsyn til andre grupper, men det er først og fremst helsepersonell som då vil rykkje opp viss situasjonen eller kunnskapen endrar seg, seier Stoltenberg.

(©NPK)