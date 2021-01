Professor kritisk til opplegget for koronastøtte

innenriks

Overfor Aftenposten/E24 viser professoren ved Handelshøyskolen BI til at dei største bedriftene bør kunne hente pengar ved å utskrive nye aksjar eller be banken om lån. I motsetning til våren 2020 går kapitalmarknaden no så det susar, seier han.

– Det er heilt absurd at ein held fram med å dele ut pengar til store konsern på denne måten, no som aksjekursa er på det høgaste og rentene er på det lågaste nokosinne, seier Natvik.

I ein e-post til avisa skriv næringsminister Iselin Nybø (V) at ordninga tek omsyn til at store bedrifter òg kan skaffe finansiering i marknaden. Dette er gjort gjennom tak på beløp og avkorting, ifølgje statsråden.

