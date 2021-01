Over halvparten av lærarane har vurdert ny jobb

innenriks

I ei undersøking som Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet, svarer dei aller fleste at dei føler seg overarbeidde, smitteutsette og underbetalte for meirarbeidet under pandemien, skriv VG.

Meir enn halvparten av dei 1.202 lærarane som er spurde, har dei to siste åra har søkt jobb (11 prosent) eller vurderer å sende inn jobbsøknad (42 prosent) til stillingar utanfor skulen.

85 prosent opplyser at dei har jobba mykje meir (50 prosent), eller meir (35 prosent), enn vanleg i månadene etter skulestenginga 12. mars i fjor og fram til sommarferien. Dei fleste, seks av ti, oppgir at arbeid med konkrete, fysiske smitteverntiltak på skulen er årsak til meirarbeidet.

I tillegg svarer 92 prosent av lærarane i barneskulen og vidaregåande skule at dei ikkje har fått overtidsbetalt i det heile. For lærarane i ungdomsskulen er talet 96 prosent.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier til avisa at det er uhaldbart dersom lærarane ikkje får kompensert for dei ekstraordinære meirarbeidet sitt. Ho seier at alle kommunar og fylkeskommunar har fått klar beskjed om at situasjonen med koronaskule vil vare rundt halvtanna år til saman.

– Då går det ikkje at dei mange milliardane som er løyvde til kommunar og fylkeskommunar, ikkje blir brukte på mellom anna overtid og vikarar, seier Melby til avisa.

(©NPK)