No renn kompensasjonen inn på konto

Den første timen etter opning fekk to bedrifter innvilga kompensasjon. Klokka 10 hadde talet auka vidare til fem. I tillegg vart to søknader behandla allereie i helga som del av testinga av plattforma.

Næringsminister Iselin Nybø (V) trur talet på søknader no vil stige raskt. Plattforma kan handtere heile 9.000 søknader i minuttet viss det trengst.

– Det er ei plattform der du må ha godkjenning frå revisor og rekneskapsførar i forkant. Viss søknaden er kurant, så vil han bli behandla på nokre sekund og gå rett til utbetaling, seier Nybø.

Ifølgje henne vil nokre av dei som søkjar, få pengane allereie i dag. Andre vil kanskje måtte vente ein dag eller to.

Kompensasjonsordninga skal hjelpe bedrifter som er ramma av koronapandemien. Den dekkjer inntil 70 prosent av faste unngåelige kostnader for september og oktober, og 85 prosent for november og desember.

Ordninga er allereie forlengd ut april, og Nybø opnar for at ho kan bli ytterlegare utvida i tid viss det er behov for det.

