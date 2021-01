innenriks

Dei smitta er i alderen 22 til 47 år. Fem av tilfella er importsmitte, opplyser Bergen kommune på nettsidene sine.

I alt 974 personar testa seg i Bergen søndag.

Snittet dei førre sju dagane er 16 smitta per dag. Same dag førre veke vart det registrert 16 smittetilfelle. Snittet dei to siste vekene er 17.

Totalt er no 4.401 personar registrerte smitta i Bergen.

(©NPK)