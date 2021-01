Luftfartstilsynet: – Wizz Air må følgje norsk arbeidsmiljølov

innenriks

Wizz Airs tilsette arbeider på ei rotasjonsordning på tre månader og besetningsmedlemmene har ikkje norske arbeidsavtalar. Men Luftfartstilsynet meiner at basane som er etablerte i Oslo og Trondheim, er å vurdere som heimebasar.

– Vurderinga vår er at besetningsmedlemmene i selskapet knytt til dei norske basane, kjem inn under myndigheitsansvaret vårt, og vi planlegg HMS-tilsyn med dei første halvår i 2021, opplyser seksjonssjef Erik Hammer ved seksjon for Menneskeleg yting og utdanning i Luftfartstilsynet, til Fri Fagbevegelse.

Dermed er selskapet forplikta å følgje norsk arbeidsmiljølov ved desse basane og Luftfartstilsynet vil føre tilsyn med arbeidsmiljøet for dei Wizz Air-tilsette ved dei to basane.

Eit slikt arbeidsmiljøtilsyn (HMS-tilsyn) vil ha til hensikt å kartleggje om HMS-arbeidet til flyselskapet er systematisk og følgjer arbeidsmiljøforskriftene.

