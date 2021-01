Leitemannskap inn i skredområdet – søkjer etter tre sakna personar

innenriks

– Vi har utkvilte mannskap på plass i skredgropa no. Vi startar med manuell innsats – det vil seie hundeekvipasjar, og dessutan søke- og redningspersonell. Så tek vi løpande vurderingar om vi skal gå over til maskinell innsats, sa innsatsleiaren til politiet Mari Stoltenberg på ei presseorientering ved skredområdet kl. 10 måndag.

Det er betydeleg utryggleik knytt til tryggingssituasjonen til leitemannskapa. Tjukk tåke over skredområdet forhindrar sikring gjennom observasjon med drone. Derfor må NVE-mannskap bidra til tryggingsarbeidet ved å overvake området frå skredkanten.

– Vi jobbar med høg merksemd på tryggleik, sidan vi no ikkje er inne i ein livreddande fase. Vi skal ikkje ha nokon skadde mannskap, sa innsatsleiar Morten Thoresen i brannvesenet.

Dei tre som framleis er sakna, er Rasa Lasinskiene (49) og mor og dotter Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-sørenga (13). Sju personar er funne omkomme i skredet.

Anteke omkomne

Søket på Ask i Gjerdrum vart sett på vent for snart to veker sidan etter at det gjekk eit mindre skred i skredområdet. Same dag sa politimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt at dei ikkje lenger har håp om å finne overlevande i skredet.

Sjølv om det framleis er eit stort område som skal gjennomsøkjast, går arbeidet no føre seg på eit relativt avgrensa område.

– Områda har vi komme fram til gjennom etterforsking og erfaringar vi gjorde oss gjennom redningsoperasjonen, mellom anna gjennom hundemarkeringar og skredrørslene. Det er såpass konkret at det er relevant å gå inn med manuell kraft. Det dreier seg ikkje om store hundremetersområde, sa Stoltenberg.

Brukar gravemaskiner

Det er bygd ein anleggsveg ned i skredgropa, der det måndag morgon var køyrd inn to gravemaskiner og enkelte køyretøy frå politi og nødetatar. I tillegg er sivilforsvaret på plass.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom rett etter klokka 9 for å hjelpe til i søket ved mellom anna å overvake og sikre skredkanten.

– Vi har stor forståing for at dei etterlatne har behov for svar. Vi bidreg med det vi kan, for å støtte politiet i søkjearbeidet. Det er frakta inn to gravemaskiner, og den eine med ekstra lang rekkjevidd, for å kunne leggje best mogleg til rette for det vidare arbeidet til politiet, seier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Hentar ut eigedelar

Dei neste to vekene skal brannfolk hente ut nødvendige eigedelar for dei skredramma. Det dreier seg om 150 bustader.

– I denne første runden er det nødvendige eigedelar, som til dømes briller, PC, nettbrett, bankkort, lommebok, kodebrikker, skulesaker eller viktige arbeidsklede. Det blir lagt vekt på ting som dei skredramma saknar og treng i kvardagen. Forhåpentleg blir det òg mogleg å hente ut mange titals bilar, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

