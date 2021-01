innenriks

I tillegg blir det foreslått at tilrådinga om at aleinebuande berre kan ha besøk av eller gå på besøk til éin til to faste venner eller éin fast husstand, ikkje blir vidareført etter tysdag.

Tilrådinga dannar grunnlaget for avgjerdene til regjeringa om dei nasjonale koronatiltaka, som statsminister Erna Solberg (H) skal gjere greie for i Stortinget måndag klokka 12.