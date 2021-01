innenriks

– Det ligg an til at fleirtalet stiller seg bak ei vidareføring av ei forsterka permisjonsordning og tiltaka for bedriftene, seier Hans Andreas Limi (Frp) til VG klokka 19 måndag kveld.

Opposisjonspartia Ap, SV og Sp har med støtte frå Frp fleirtal i Stortinget. Dei starta i helga samtalar om å fremje felles forslag med mål om å påleggje regjeringa å utvide og forlengje dei gjeldande krisepakkane.

(©NPK)