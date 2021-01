Erna Solberg: – Vi skal ikkje gi opp 2021

innenriks

– Det var mange som såg fram til 2021 med håp og forventning, men så langt har året vore ein skuffelse for mange, sa statsminister Solberg då ho gjorde greie for koronahandteringa i Stortinget måndag.

– Men vi skal ikkje gi opp 2021. Det er lys i tunnelen, sa Solberg.

Måndag forlengde Regjeringa ein del av dei strenge nasjonale tiltaka, men la til at regjeringa vidarefører tiltaka med eit anna bakteppe enn fleire andre land rundt oss opplever.

– Situasjonen globalt og i Europa er ei åtvaring om kva som kan skje dersom vi ikkje lykkast med å halde smitten nede. Kollegaene mine internasjonalt står i krevjande dilemma med svært høg og aukande smitte, ei helseteneste som er på brestepunktet og skyhøge dødstal, sa Solberg.

– Vi er no ved byrjinga av slutten på ein lang og vond maraton. Vaksinasjonen er i gang, men den siste distansen kan bli den tøffaste. Folk er slitne.

Statsministeren la til at nye variantar av viruset kan gi oss tøffe oppoverbakkar og at smitten i samfunnet framleis er for høg.

– Med felles innsats kan vi få smitten ned, slik at vinteren og våren blir lysare for oss alle. For kvar veke som går, er vi ei veke nærare å ha fått vaksinert mange nok til at vi kan ta kvardagen tilbake.

(©NPK)