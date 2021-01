innenriks

Éin av dei smitta er under 10 år, opplyser Trondheim kommune i ei pressemelding måndag.

Av dei elleve er det seks menn og fem kvinner. Alle har milde sjukdomsforløp. Sju er smitta av kjend nærkontakt, medan fire er smitta i utlandet.

Elleve nye smitta er to fleire enn dagen før og tre under snittet den siste veka. Det er òg sju færre enn snittet for dei 14 siste dagane. For ei veke sidan vart det registrert 18 nye smitta.

Det vart gjennomført 381 testar.

