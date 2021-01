innenriks

– Opplæring på skulen og tilgang til fritidsaktivitetar vil vere ei stor lette for mange, seier ho i ein e-post til NTB.

Ho understrekar at kommunane no må sørgje for at inngrepa i rettane til barn og unge ikkje blir større enn det som er nødvendig og forholdsmessig.

– Dei må gjere gode lokale vurderingar når smitteverntiltak skal vurderast. Korleis slike vurderingar best skal gjerast, finst det god rettleiing om i kommunelegehandboka frå Folkehelseinstituttet, seier Bejer Engh.

(©NPK)