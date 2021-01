innenriks

10 av dei nye smitta er definerte som nærkontaktar. To har ukjend smittekjelde, medan eitt tilfelle er reiserelatert. I tillegg er to definerte som usikre, opplyser Stavanger kommune på nettsidene sine.

Fire av dei nye smitta er under ti år. 449 personar vart testa.

15 nye smitta er to fleire enn dagen før, 19 færre enn for ei veke sidan og sju færre enn snittet for den siste veka. Det er òg 11 færre enn snittet for dei siste to vekene.

