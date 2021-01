Statkraft stengjer populær friluftstrapp i Nordland

innenriks

Bakgrunnen er at Statkraft bad om ei geologisk vurdering av faren for is- og steinsprang og skred mot trappa.

– Rapportane viser at sjølv med store investeringar, vil det framleis vere fare for at steinblokker kan losne og skade menneske som nyttar trappa. Denne risikoen er ikkje Statkraft villig til å ta, seier kraftverkssjef Fred-Inge Kristiansen i Glomfjord i ei pressemelding.

I 2019 besøkte om lag 15.000 personar den verneverdige tretrappa, som ligg i eit område der det ofte går både is- og steinsprang. Staden er dessutan utsett for mindre jordskjelv, skriv Statkraft.

