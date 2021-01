Ny straumrekord sett fredag morgon

innenriks

24.536 megawattimar (MWh) svarer til forbruket til 24 millionar panelomnar, opplyser Statnett.

– Dette er openbert eit resultat av det kalde vêret i store delar av landet og at straumforbruket har auka dei siste åra som følgje av elektrifisering av transportsektoren og industrien, seier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Kulda vil vare gjennom dagen og helga, så Statnett ser ikkje bort frå at rekorden vil bli slått i nær framtid.

Den førre rekorden vart sett 21. januar 2016. Då var forbruket 24.485 megawattimar.

– Det årlege energiforbruket per husstand har gått ned dei siste åra, men vi ser ein klar trend i at behovet for effekt, altså umiddelbart forbruk av straum, aukar. Når mange skrur opp temperaturen på oppvarmingseiningane sine, dusjar, koker kaffi og ladar elbilen sin samtidig, får vi effekttoppar som Statnett og dei andre nettselskapa må dimensjonere nettet sitt etter, seier Løvås.

