Meiningsmåling: 40 prosent av LO-medlemmer vil kaste Støre før valet

innenriks

Målinga viser òg at fleire LO-medlemmer vil kaste Støre som Ap-leiar enn det er LO-medlemmer som vil behalde han, ifølgje Nettavisen. 40 prosent av 701 spurde LO-medlemmer meiner Støre bør skiftast ut på landsmøtet i april, medan 30 prosent seier dei vil behalde han. 29 prosent svarar veit ikkje. Feilmarginen er på pluss/minus 1,5 prosent.

Ap har tette band til den største arbeidstakarorganisasjonen i landet med over 950.000 medlemmer, og tradisjonelt har eit fleirtal av medlemmene deira stemt på Ap.

Ved stortingsvalet i 2017 stemde 38 prosent av LOs medlemmer på Ap, noko leiar Hans-Christian Gabrielsen karakteriserer som «altfor dårlig». Han har tidlegare sagt at når fleire enn 50 prosent av medlemmene deira stemmer Ap, så vinn dei val.

I den same målinga svarer halvparten av Ap-veljarane at dei vil behalde Støre, medan 30 prosent svarer at dei ikkje veit. Meiningsmålinga har InFact gjort for Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-avisa.

I målinga, som vart gjennomført onsdag, er 3.245 personar i heile landet spurde om kva parti dei vil stemme på, om dei meiner partileiaren Jonas Gahr Støre gjer ein god jobb, og om han burde bytast ut før valet.

Det er òg fleire veljarar som meiner Støre gjer ein dårleg jobb enn ein god jobb, skriv Nettavisen. 36 prosent svarer at han gjer ein svært dårleg eller dårleg jobb, medan 22 prosent meiner han gjer ein god eller svært god jobb.

Støre har dårlegast oppslutning blant unge veljarar. I aldersgruppa under 30 år svarer heile 40 prosent at han bør bytast ut på landsmøtet.

(©NPK)