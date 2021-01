innenriks

– Politiet fekk melding om hendinga rundt klokka 23, opplyser operasjonsleiar Mari Lillestø i Nordland politidistrikt

Lillestø fortel at mannen hamna i klem under eit køyretøy. Korleis ulykka skjedde er ikkje avklart, bortsett frå at han hamna i klem.

Ambulansepersonell erklærte mannen død på staden.

– Saka blir etterforska av politiet og køyretøyet er beslaglagt, seier Lillestø til NTB.

Den omkomne er polsk statsborgar og politiet har varsla familien til mannen.

(©NPK)