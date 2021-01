Leire ned til 40 meters djup skal undersøkjast i Gjerdrum

innenriks

Ein viktig del av arbeidet den næraste tida er å klarere området, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

To beltegåande boreriggar blir sette inn i dette arbeidet. Dei gjer grunnundersøkingar på mange ulike punkt i det evakuerte området, og djupner ned mot 40 meter blir undersøkte.

Prøver av leira blir opp henta, og desse blir sende vidare til analyse i laboratorium. Resultatet av grunnundersøkingane og dessutan faglege analysar vil danne grunnlag for NVEs tilrådingar til politiet om evakuerte kan flytte tilbake.

– Vi har kontinuerleg brukt mykje ressursar på å få god nok kunnskap om grunnforholda i dei evakuerte områda. Dette arbeidet held fram til vi har solide faglege tilrådingar for alle delar av det området som framleis er evakuert, seier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Søk startar opp måndag

Søket etter dei tre sakna skal takast opp igjen måndag.

Fagleg personell frå NVE skal hjelpe til i søket ved å overvake skredkanten så lenge arbeidet går føre seg. Det blir òg bygd ein anleggsveg ned til skredgropa for å etablere drenering og leie vatn forbi området på ein kontrollert måte.

– Vi har stor forståing for at dei etterlatne har behov for svar. Vi bidreg med det vi kan for å støtte politiet i søkjearbeidet. Det er frakta inn to gravemaskiner, og den eine med ekstra lang rekkjevidd, for å kunne leggje best mogleg til rette for det vidare arbeidet til politiet, seier Hofshagen.

Overvakingsteknologi

NVE har òg starta arbeidet med å greie ut korleis skredområdet kan sikrast for framtida. Det er samla inn fleire sett med dronebilete og ferske laserdata, som vil vere viktig for planlegging av tiltaka.

Dessutan blir det nytta overvakingsteknologi for å måle rørsler i skredområdet med ein bakkeradar tilsvarande det som blir brukt til å overvake rørsle i fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

