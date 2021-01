Koronapandemien gav langt fleire på arbeidsavklaringspengar

innenriks

Ved utgangen av året fekk 124.500 personar arbeidsavklaringspengar (AAP). Det utgjer 3,6 prosent av befolkninga i arbeidsfør alder.

Koronasmitten er hovudforklaringa på den sterke auken, ifølgje Nav. Då pandemien trefte landet, vart det mogleg å forlengje AAP-perioden med inntil eit halvt år. Det førte til at fleire vart ståande i ordninga.

– Samtidig har ein kraftig auke i arbeidsløysa bidrege til at fleire starta å få AAP i 2020. Vi ventar at denne utviklinga vil halde fram, og at talet på AAP-mottakarar vil auke noko òg ut i 2021, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flest i 50-åra

I desember stod 9.600 fleire på AAP enn i desember året før. Auken var på 4.400 personar frå tredje til fjerde kvartal.

Det er folk i 30-åra som står for den største auken. Talet auka med nesten 2.500 personar i fjor.

Folk i 50-åra er likevel gruppa med flest mottakarar (29.300 personar). Det er òg den gruppa som har høgast del av befolkninga på AAP.

Psykiske lidingar er framleis den vanlegaste bakgrunnen for å vere i ordninga. Denne gruppa har òg auka betrakteleg i fjor med nesten 4.200 nye mottakarar.

Størst relativ auke var det likevel for personar med muskel- og skjelettlidingar og sjukdommar i nervesystemet. Auken har vore spesielt stor for aldersgruppa over 30 år. Det er òg ein svak tendens til ein større auke blant menn.

Personar med muskel- og skjelettlidingar har ei sterkare tilknyting til arbeidslivet enn mange andre diagnosegrupper og kan dermed i større grad påverkast av svingingar i arbeidsløysa, skriv Nav.

Ikkje berre korona

Ein strammare arbeidsmarknad generelt har òg medverka til at fleire byrjar på AAP, viser oppsummeringa.

– At fleire no kjem tilbake etter enda karensperiode, har òg bidrege til denne trenden, og auken kan derfor ikkje tilskrivast koronapandemien åleine, skriv Nav.

