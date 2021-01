Knusande dom mot Laila Bertheussen vart anka på staden

innenriks

Oslo tingrett ser på sentrale område heilt bort frå Bertheussens forklaringar på dei mange hendingane vinteren for to år sidan. Det var ho som sende trusselbrev og gjorde hærverk mot sin eigen bil og bustad – handlingar som er å rekne som angrep på demokratiet, er den knusande konklusjonen i retten.

Straffa blir sett til fengsel i eitt år og åtte månader.

Den 55 år gamle kvinna har nekta straffskuld frå første stund og erklærte umiddelbart etter domsavseiinga at ho ankar dommen til lagmannsretten. Oppfatninga av at domfellinga er feil, blir forsterka av bevisvurderinga til retten, ifølgje forsvarar John Christian Elden.

– Retten har lagt vekt på at det ikkje er noko fellande og avgjerande bevis i saka. Dei baserer seg på ei såkalla samla bevisvurdering og ser bort frå alibi og at det er tidspunkt Bertheussen ikkje kan ha utført handlingane på, sa advokat Elden til NTB etter at dommen var kunngjord.

Truslar og tagging

Bertheussen er dømd for åtte tilfelle av truslar mot sambuaren sin og dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), partifellen og regjeringskollegaen hans samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Dommen, som er på 125 sider, grunngir òg kvifor retten meiner det var ho som tende på søppeldunken på gardsplassen utanfor bustaden ho delar med Wara og prøvde å tenne på bilen til paret.

– Det er klart at ho forstod at desse handlingane vart oppfatta som truslar og at ho forstod konsekvensane av dette, sa tingrettsdommar Yngvild Thue då ho las utdrag frå dommen.

Retten meiner derimot det ikkje er bevist at ho gjorde handlingane for å vekkje mistanke om at utanforståande stod bak.

– Ville ramme «Ways of Seeing»

Bertheussen var svært opprørt over at huset som ho og dåverande justisminister Tor Mikkel Wara bur i på Røa i Oslo, hadde vorte filma, og at opptaket vart brukt i teateroppsetjinga «Ways of Seeing» på Black Box hausten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at dei mange hendingane mot bustaden i Vækerøveien byrja å hende.

– Truslane mot Wara var middelet for å nå målet om å ramme «Ways of Seeing», heiter det i dommen. Truslane mot Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var utvilsamt retta mot dei i kraft av arbeidet deira som statsrådar og stortingsrepresentantar, konkluderte retten.

I fleire månader etterforska politiet sakene utan å finne nokre moglege mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil vart påtend natt til 10. mars 2019 byrja etterforskarane å fatte mistanke til at det var nokon i familien som vart ramma av truslane, som også stod bak. Fire dagar seinare vart Laila Anita Bertheussen sikta av Politiets tryggingsteneste (PST) og teke inn til avhøyr.

– Ho var svært opprørt over teaterstykket. Retten legg til grunn at dette var motivet for at ho utførte denne handlinga, ho hadde både motiv og høve, sa tingrettsdommar Anniken Nygaard Ottesen.

Manglar truverdig forklaring

Retten poengterte fleire gonger at «Bertheussen har ikke noen troverdig forklaring» på ulike bevismoment som peikar i retning av henne som gjerningsperson. Snarare tvert imot opplever retten at ho nær sagt kontinuerleg tilpassar forklaringane sine til dei bevisa politiet sikrar gjennom etterforskinga.

Bevisa mot henne er ei lang og svært detaljerte indisierekkje, som samla sett fjernar all fornuftig tvil om at det var henne sjølv som utførte handlingane i tiltalen. Det var eksempelvis tusjen hennar og den raude sprayen hennar som vart brukt til tagginga på bilen og husveggen, noko som blir underbygd av skriftanalysane til Kripos og dei digitale spora i saka, slår retten fast.

Den same nitide bevisvurderinga ligg til grunn for konklusjonen om at det var Bertheussen sjølv som kjøpte og brukte raudsprit då ho tende på bilen og papiravfallet utanfor bustaden. Motivet var ifølgje retten den kraftige reaksjonen til tiltalte på at meldinga mot dei som stod bak «Ways of Seeing», var lagt bort.

Og retten avviser kategorisk at det var andre enn henne sjølv som hadde festa flasker med bensin bak bilen til familien. Igjen etterlyste dommarane ei truverdig forklaring på at det skulle vere tilfelle.