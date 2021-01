Firarbanden tautrekkjer i helga – meiner det hastar med tiltak

innenriks

Frp, Ap, Sp og SV har sidan nyttår hatt ei rekkje samtalar på både partileiarnivå og i finanskomiteen om forsterka krisetiltak etter dei siste smitteverntiltaka.

Partia seier samtalane held fram gjennom helga med mål om å samlast om nokre klare tiltak snarleg.

Måndag skal statsminister Erna Solberg (H) gjere greie for smittetiltak og dei økonomiske tiltaka i Stortinget. Tysdag er det første høvet partia har til å leggje fram krisepakkeforslaga sine – anten på eigen kjøl eller fellast – i Stortinget.

– Men det kan òg komme ei avklaring før tysdag, seier Frp-leiar Siv Jensen til NTB.

– For seint

Frp-leiaren er tydeleg på at det hastar å komme med nye tiltak, og ho meiner den varsla krisepakken til regjeringa 29. januar kjem lovleg seint.

– Eg må seie det er himla rart at det skal ta så lang tid for regjeringa å få fram ein proposisjon, seier Jensen.

SV-leiar Audun Lysbakken støttar kritikken.

– Å komme med ein pakke 29. januar er altfor seint. Det er derfor vi har oppmoda til at firarbanden skal samle seg igjen, seier han.

Jensen peikar på at det gjeldande budsjettvedtaket og innretning av ulike kompensasjonsordningar vart gjorde før jul under andre smittevernrestriksjonar, og meiner fleire tiltak har vorte for svake etter dei siste innstrammingane.

– Men sånn har det vore heile vegen i dette løpet. Regjeringa har lege bakpå, og tiltaka har ikkje vore i samsvar med dei inngripande smitteverntiltaka, meiner Frp-leiaren.

Vil ha meir langvarig ordningar

Sidan nyttår har likevel regjeringa komme opposisjonen i møte på ei rekkje av hovudkrava, som å forlengje permisjonsordninga, utvide kompensasjonsordninga for bedrifter og forlengje dagpengeperioden og perioden med forhøgd dagpengesats.

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi seier ordningane framleis ikkje er gode nok.

Partiet krev at permisjonsperioden blir forlengd heilt til 1. oktober, ikkje 1. juli, slik regjeringa foreslår, og at kompensasjonsordninga blir forlengd til 1. juli, ikkje berre ut april, slik regjeringa vil.

– Vi har registrert at det er fleire parti som har uttrykt det same, så då ligg det an til at det er mogleg å etablere eit fleirtal her, seier Limi til NTB.

Limi seier Frp òg vil leggje fram forslag om auka grensekontroll for å hindre importsmitte.

Betre kompensasjonsordning for luftfarten, 1 milliard kroner til norske studentar og høgare kompensasjonsgrad i eksisterande ordningar, er òg blant Frps krav.

Bustønad, feriepengar og utbytenekt

I tillegg til å forlengje permisjonsordninga og kompensasjonsordninga, har dei ulike partia ei rekkje andre krav.

Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad seier Sp ønskjer seg eit ekstra løft for bransjar som slit spesielt, som til dømes hotell og servering, reiseliv og kultur.

Ap og SV krev å få innført ferietillegget på dagpengar på nytt, og dessutan auka studentstøtte. Ap krev mellom anna 4.000 fleire tiltaksplassar, forlengde inntektssikring for lærlingar og innføring av lønnstilskot for å halde folk i jobb og stimulere til aktivitet.

SV krev òg auka bustøtte, og dessutan sosiale krav til bedrifter som får krisestøtte, som forbod mot oppseiingar, leiarbonusar, utbytte, aksjetilbakekjøp og bruk av skatteparadis.

– Det står att å sjå kva det eventuelt kan bli semje om. Vi i Frp kjem uansett til å leggje fram dei forslaga vi meiner må på plass til votering, tysdag, og vi har som mål å få det vedteke, seier Siv Jensen.

