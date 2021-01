Anbodskravet til regjeringa kan hindre Wizz Air frå å delta

innenriks

Regjeringa vektlegg, i tillegg til pris, fleire andre krav for å delta i konkurransen om norske ruter, skriv FriFagbevegelse.

Det blir òg stilt krav om at flyselskapa sørgjer for at grunnleggjande fagforeiningsrettar og retten til kollektive forhandlingar, etter ILO-konvensjonen, blir teken vare på i eiga verksemd og hos eventuelle underleverandørar.

Det blir òg stilt krav om at det skal vere mogleg å kjøpe såkalla gjennomgåande billettar, noko som per i dag ikkje er mogleg med Wizz Air, skriv nettstaden.

NTB har vore i kontakt med Wizz Air, som ikkje ønskjer å kommentere saka.

– Sikrar eit godt tilbod

Det var i ei pressemelding onsdag at Samferdselsdepartementet opplyste at dei har kunngjort ein konkurranse om drift av kvar enkelt av dei til saman 18 flyrutene som per januar 2021 inngår i det mellombelse minimumstilbodet.

– Regjeringa er oppteken av å sikre eit godt flytilbod over heile landet. Smittesituasjonen gjer at det framleis er behov for statleg støtte for å sikre transportbehovet i samfunnet. Gjennom utlysinga av konkurranse om drift av rutene i minimumstilbodet sikrar regjeringa eit godt tilbod til flypassasjerane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Ein bra start

Til NTB gir Raudt uttrykk for at dei er nøgde med anbodskrava.

– Dette høyrest ut som ein bra start, og dersom desse krava kan bidra til å hindre Wizz Air i å flyge innanlands, så er det veldig bra. Det er gledeleg at Hareide følgjer opp signala han kom med til Raudt og Stortinget då Wizz Airs fiendtlege haldning til fagrørsla var tema på Stortinget, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Anbodskravet ligg tett opp til eitt av forslaga Raudt har fremja på Stortinget, så vi ventar no breiare politisk støtte i behandlinga i Stortinget dei kommande vekene.

Moxnes seier dei vil følgje nøye med på korleis kravet fungerer i praksis.

– Viss det ikkje er nok for å stoppe Wizz Air innanriks i Noreg, så må regjeringa raskt komme med kraftigare tiltak.

Konkurranse om 18 ruter

Desse 18 rutene er med i konkurransen:

* Ruter som blir ønskte operert med fly med minst 110 sete: Kristiansand-Oslo, Haugesund-Oslo, Molde-Oslo, Kristiansund-Oslo, Bardufoss-Oslo, Alta-Oslo, Kirkenes-Oslo, Tromsø-Oslo, Trondheim-Bodø-Tromsø.

* Ruter som er ønskte opererte med Dash 8: Oslo-Florø, Bergen-Florø, Oslo-Ørsta/Volda, Stokmarknes-Bodø, Stokmarknes-Tromsø, Tromsø-Vadsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Alta, Tromsø-Kirkenes.

Alle flyselskap i EU og EØS kan vere med i konkurransen. Tidlegare har SAS, Widerøe og Norwegian hatt kontraktane.

Samferdselsdepartementet tek sikte på å tildele kontraktane i første halvdel av februar.

(©NPK)