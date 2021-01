Venstre og KrF har snudd om endringar i statsborgarlova

innenriks

Stortingets kommunalkomité legg i desse dagar siste hand på forslaget som vil få fleirtal med H, Frp, Venstre og KrFs stemmer, skriv Aftenposten.

Lovforslaget om «tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser» set to vilkår: At personen har norsk og eit anna statsborgarskap og at vedkommande har utvist ei framferd som sterkt vil skade grunnleggjande nasjonale interesser.

– Dette er ein veldig viktig paragraf for å verne oss mot terrorisme. KrF og Venstre var med å lage mykje bråk sist, men fremjar no saka akkurat slik dei stemde ho ned i 2018, seier Frps innvandringstalsperson Jon Helgheim til avisa.

Regjeringa foreslår at vedtak om å ta frå nokon statsborgarskapet skal treffast av departementet i første instans.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet forklarer snuoperasjonen med at tunge aktørar som Høgsterett, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, regjeringsadvokaten, Amnesty Noreg og Dommerforeningen åtvara mot domstolsbehandling i første instans under høyringa.

Mellom anna fordi det ville forstyrre prinsippet om maktfordeling mellom den utøvande og dømmande makta. Almeland understrekar òg at vedtak om å ta frå nokon statsborgarskapet kostnadsfritt kan bringast inn for domstolen.

