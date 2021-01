Streiken i private omsorgsbedrifter blir trappa opp

innenriks

LO-forbunda streikar fordi dei er misnøgde med lønnsgapet mellom sjukepleiarar og andre tilsette.

– Vi streikar for at medlemmene våre skal få dei same vilkåra som sjukepleiarane. Sjølv med like lang utdanning kan medlemmene våre tene opp mot 100.000 kroner mindre i året enn sjukepleiarkollegaene sine i dei aktuelle verksemdene. Det er ikkje rettferdig, seier Ole Henrik Kråkenes i FO-leiinga i ei pressemelding.

Streiken omfattar kommersielle behandlingsinstitusjonar innan rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjonar som Frelsesarmeen, verksemder i Bymisjonen, Blindeforbundet, ein kino og fleire barnehagar som er organiserte i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Dei som er organisert i Sjukepleiarforbundet, har eit høgare lønnsnivå. Gapet har vorte uhaldbart, seier forhandlingsleiar Anne Green Nilsen i Fagforbundet.

