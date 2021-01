Raymond Johansen: – Oslo kan vaksinere 110.000 innbyggjarar i veka

innenriks

– Det skal ikkje stå på oss. Vi er klare for å setje så mange vaksinar som mogleg så raskt som mogleg, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse torsdag.

Pressekonferansen vart halden i samband med at Oslo torsdag byrja å vaksinere heimebuande eldre, etter at alle sjukeheimsbebuarar som har ønskt vaksinen no er vaksinerte.

På pressekonferansen sa Johansen at Oslo har kapasitet til å vaksinere 110.000 innbyggjarar i veka, og at det kan vaksinerast sju dagar i veka i alle bydelar.

– Kor raskt vi får vaksinert befolkninga avheng sjølvsagt av kor mange vaksinar vi får. Det er ikkje opp til meg. Det er opp til nasjonale helsestyresmakter, og sjølvsagt EU, seier Johansen.

(©NPK)