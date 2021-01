Melby ber skulane vere førebudde på fleire utfall

innenriks

Måndag 4. januar innførte regjeringa raudt nivå på alle ungdomsskulane i landet og vidaregåande skular i to veker. I helga skal regjeringa ta stilling til vegen vidare.

Kunnskapsministeren ber no skuleeigarane i landet og skuleleiarar førebu seg på alle moglege utfall.

– Vi har enno ikkje fått tilrådingane frå FHI og Helsedirektoratet, så fram til dei kjem, vil eg seie det er veldig ope. Derfor er det viktig at ein er like godt førebudd på alle tre scenarioa som anten er at vi held fram som no, at det blir strengare eller at det kan bli litt oppmjuking, seier Melby til NTB.

– Eg tenkjer at alle tre utfall er sannsynleg, seier ho.

Vi vera føreseieleg

Sist fekk regjeringa kritikk for å innføre raudt nivå på særs kort varsel – berre 14 timar før skulestart.

Melby seier ho no ønskjer å forsikre seg om at heile sektoren er godt førebudd til avgjerda kjem måndag. Den vil då bli presentert av statsminister Erna Solberg under ei forklaring på Stortinget klokka 12.

– Vi gjer det vi kan for å vera best mogleg føreseieleg, men sist fekk vi det ikkje til, fordi det var så kort tid frå vi fekk veldig klare tilrådingar frå fagstyresmaktene til vi såg oss nøydde til å setje i verk tiltak, seier ho.

Dei eventuelle nye tiltaka vil først bli innførte frå onsdag 20. januar, og Melby oppmodar skulane til å bruke måndag og tysdag til møte, avklaring og planlegging ved behov.

– Dersom ein skule treng ein dag eller to ekstra til førebuingar viss det blir endringar, så har dei sjølvsagt fullt høve til å bruke det, understrekar statsråden.

Trafikklys

Viss tiltaka blir som i dag, inneber det at ungdomsskulane i landet og vidaregåande skular må halde fram på såkalla raudt nivå, medan det er opp til lokale vurderingar i kommunane om det skal vere gult eller raudt nivå i barneskular og barnehagar.

Dersom tiltaka blir stramma ytterlegare inn, kan det bety til dømes at vidaregåande skule går over til heildigital heimeundervisning eller at også alle barneskular og barnehagar må over på raudt nivå.

Dersom det blir oppmjukingar, vil det truleg innebere at ein går tilbake til tilrådingane frå før jul om at ungdomsskular og vidaregåande skular i områda med høg smitte bør vere på raudt nivå, medan dei kan vere på gult nivå i område med lite smitte.

Trafikklyssystemet som er innført for skular og barnehagar, inneber strengare reglar for avstand og talet på elevar og barn per kohort på raudt nivå.

– Mykje press om strengare tiltak

Melby oppmodar samtidig kommunane til å gjere grundige lokale vurderingar før dei eventuelt endrar nivå.

– Eg synest det er betre at ein brukar ein dag ekstra på å gjere skikkeleg gode vurderingar og planlegg godt enn at ein skal haste i gang med nye tiltak, siger Melby.

– Kva er du redd for?

– Vi ønskjer at tiltaka skal vere minst mogleg inngripande for barn og unge. Det betyr at ein ikkje skal gå over på raudt nivå viss ein ikkje treng det. Det er mykje press frå enkelte grupper no om ha strengare tiltak, fordi ein er redd, og eg trur det er lett i ein slik situasjon, kvar det er mykje frykt og uvisse, å ta i litt ekstra, siger Melby.

– Det er jo fort gjort å tenkje at om nabokommunen har innført raudt nivå, så bør kanskje vi og gjere det. Men det kan hende det er forskjellar mellom kommunane, både i smitte og andre ting, som gjer at det ikkje er nødvendig. Derfor er det viktig med grundige lokale vurderingar, siger Melby.

