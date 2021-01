Fleire blir evakuerte etter Nannestad-skredet i desember

innenriks

Det skjer etter at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter råd frå Norges Geotekniske Institutt har tilrådd politiet å utvide evakueringsområdet, skriv Nannestad kommune i ei pressemelding.

Ni bustader på Nygårdstoppen i Nannestad vart evakuerte etter at skredet gjekk i Leirbekken 17. desember. Ingen personar eller bygningar vart skadde i skredet.

– Evakueringa er nødvendig i førebuingane av anleggsarbeida for permanent sikring. Dette arbeidet er under planlegging og startar opp så snart som mogleg, seier prosjektleiar og senioringeniør Geir Bendik Hagen i NVE.

– I lys av situasjonen i Gjerdrum kan vi forstå at dette har stor interesse. Vi vil understreke at det er vanleg at nye undersøkingar kan gi behov for å utvide evakuerte område, seier Hagen.

Kommunen informerte dei ramma om avgjerda til politiet onsdag ettermiddag.

(©NPK)