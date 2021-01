Arbeidstilsynet fann brot på smittevernet ved kvart tredje tilsyn

innenriks

Dei fleste brota dreier seg om manglande kartlegging og risikovurdering av smittefare.

– Vi opplever at mange arbeidsgivarar er opptekne av smittevern og at fleire brot kjem av manglande forståing av eller kjennskap til regelverket. Derfor håpar vi tilsyna våre, der vi både kontrollerer og rettleier, kan vere eit nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har kontrollert smittevern i drygt 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsyna er det avdekt minst eitt brot på smittevernreglane.

I 31 prosent av tilsyna hadde ikkje verksemda kartlagt og risikovurdert faren for spreiing av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikkje verksemda utarbeidd tilstrekkelege planar for eller sett i verk tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespreiing.

(©NPK)