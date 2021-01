Vaksinelageret i Noreg er bygd opp neste veke

innenriks

Noreg har valt å setje av vaksinar for å sikre at den siste dosen av koronavaksinen er tilgjengeleg for alle som har fått første dose. Det er gjort i tilfelle det oppstår problem med produksjonen eller distribusjonen.

– Neste veke har vi bygd opp det lageret vi treng. Frå då treng vi ikkje å halde av ytterlegare dosar. Då byrjar vi òg å setje dose nummer to på dei som allereie har vorte vaksinerte, sa Høie og heldt fram:

– Det betyr fleire dosar til kommunane dei neste vekene.

Beredskapslageret vil i utgangspunktet innehalde 60.000 dosar.

