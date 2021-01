Siv Jensen frustrert over treg vaksinasjon: – Dei må få opp farta!

innenriks

– Tempoet er for lågt. Det er langt lågare enn hos land det er naturleg å samanlikne oss med, seier Jensen til NTB.

Ho har no sendt eit skriftleg spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i Stortinget der ho ber om svar på om ikkje det er på tide å endre planane.

Jensen understrekar at ho ikkje vil blande seg inn i medisinfaglege vurderingar. Men ho er ikkje overraska over dei mange spørsmåla som no blir stilte ved strategien til regjeringa.

– Vi lèt vaksine stå på lager. Når ein distribuerer rundt om i landet, skjer det i ekstremt små kvantum om gongen. Og det verkar ikkje som dei har nokon gjennomtenkt strategi for å sende dit smittetrykket er høgast, seier Frp-leiaren.

Ho fryktar spesielt for konsekvensane for eldre, permitterte og bedrifter.

– Dei må få opp farta! seier Jensen.

– Jo lengre regjeringa driv og knotar med manglande tempo på vaksinasjonen, jo lengre tid kjem det til å ta før dei inngripande tiltaka minskar. Det har store konsekvensar, åtvarar ho.

Onsdag var det registrert 25.249 vaksinerte i Noreg.

(©NPK)