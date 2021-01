Rekordmange klagar til PFU

innenriks

– Det er ingen tvil om at vi ser ein veldig stor auke. Det har vi eigentleg sett samanhengande sidan 2016, at klagemengda aukar ganske kraftig, seier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Journalisten.

Den førre rekorden vart sett i 2019, då det vart sendt inn 575 klager til ordninga som skal overvake og framme den etiske og faglege standarden i norsk presse.

Utvalet gav full behandling i 123 klagesaker i 2020, mot 100 i 2019. 128 saker fekk forenkla behandling, medan 403 klager vart avviste.

Totalt konkluderte PFU med 36 tilfelle av brot og 20 tilfelle av kritikk i 2020.

Finansavisen og NRK vart felt flest gonger i PFU. Finansavisen vart felt for to brot på Ver varsam-plakaten og fekk kritikk for fire av i alt sju saker som vart behandla. NRK vart felt for tre brot og fekk kritikk for éi sak av i alt sju behandla saker.

