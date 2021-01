Regjeringa vil forlengje den forhøgde dagpengesatsen

innenriks

– Smittesituasjonen og koronatiltaka gjer at arbeidsmarknaden sannsynlegvis vil vere vanskeleg for mange ei stund til. For å gjere situasjonen meir handterleg for dei koronaledige meiner vi det er fornuftig å forlengje den mellombelse ordninga med forhøgde dagpengesats, seier vikarierande arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Måndag vart det kjent at regjeringa vil forlengje permitteringsperioden og retten til dagpengar til 1. juli.

– Begge deler etter at Erna Solberg i helga argumenterte sterkt imot. Vi har vist fram at eit fleirtal på Stortinget kravde denne forlenginga. Dette tek regjeringa no på alvor, og av omsyn til alle dei som er ramma – så er det bra, seier Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han seier dei vil halde fram samtalane i Stortinget for å gjere både permitteringsregelverket og kompensasjonsordningane meir rettferdige og meir treffsikre.

– Like viktig å i vareta permitterte

Hovudorganisasjonen YS opplyser til NTB at dei er fornøgd med forlengingane, og at det er like viktig å ta vare på dei permitterte og ledige som å gi bedriftene kompensasjon.

– Ja, vi skal redde elles levedyktige arbeidsplassar, men det viktigaste er å ta vare på folka som skal jobbe der. Det er desse som ber dei tyngste økonomiske konsekvensane av pandemien. Då skal resten av samfunnet som ikkje blir like hardt ramma, stille opp og gjere børa litt lettare å bere, seier YS-leiar Erik Kollerud.

Han meiner at sjølv om vaksineutrullinga har starta, vil det gå lang tid før arbeidslivet er tilbake til ein normalsituasjon

– Vi må ikkje feile på oppløpssida. Dei økonomiske tiltaka må vidareførast heile det neste halvåret. Det er godt at regjeringa òg har sett dette.

– Gjer langt frå nok

Partileiar i Raudt, Bjørnar Moxnes, seier det er bra at den forhøgde dagpengesatsen blir forlengde, men meiner at regjeringa langt frå gjer nok.

– Dei som er permittert no, har vore det store delar av pandemien, og mange slit økonomisk, seier Moxnes.

– Og dei langtidsledige kjem dårlegast ut av det. Dei har ikkje fått den forhøgde satsen. Mellom november og no har over 10.000 vorte kasta ut av dagpengeordninga, og når regjeringa forlengjer permitteringsordninga og makstida for dagpengar berre til 1. juli, vil dei heller ikkje få moglegheita til å ta ferie og samtidig behalde feriepengane. Det gir inga meining å forskjellsbehandle ledige før og etter korona, dei er alle del av den same kriseramma arbeidsmarknaden, seier Raudt-leiaren.