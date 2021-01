Politiet planlegg nytt søk i Gjerdrum-skredet måndag

innenriks

– Det er eit stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farleg for leitemannskapa som skal inn frå bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planar for kvar vi målretta skal søkje, samtidig som vi tek vare på tryggleiken for dei som skal gjere jobben, seier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftseining Romerike i Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Dei pårørande er informerte om framdrifta, og om oppstart av søk.

Dei skriv at arbeidet med å planleggje for søk etter dei tre sakna held fram med full styrke. Dei tre som framleis er sakna, er Rasa Lasinskiene (49) og mor og dotter Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-sørenga (13). Sju personar er funne omkomme i skredet.

Søket på Ask i Gjerdrum vart sett på vent tysdag førre veke etter at det gjekk eit mindre skred i skredområdet. Same dag sa politimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt at dei ikkje lenger har håp om å finne overlevande i skredet.