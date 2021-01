Politiet planlegg nytt søk etter dei anteke omkomne i Gjerdrum-skredet måndag

innenriks

– Det er eit stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farleg for leitemannskapa som skal inn frå bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planar for kor vi målretta skal søkje, samtidig som vi tek vare på tryggleiken for dei som skal gjere jobben, seier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftseining Romerike i Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Dei pårørande er informerte om framdrifta, og om oppstart av søk.

Tre sakna

Arbeidet med å planleggje for søk etter dei tre sakna held fram med full styrke, ifølgje politiet.

Dei tre som framleis er sakna, er Rasa Lasinskiene (49) og mor og dotter Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-sørenga (13). Sju personar er funne omkomme i skredet.

Søket på Ask i Gjerdrum vart sett på vent tysdag førre veke etter at det gjekk eit mindre skred i skredområdet. Same dagen sa politimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt at dei ikkje lenger har håp om å finne overlevande i skredet.

Hentar ut eigedelar

Dei neste to vekene skal brannfolk hente ut nødvendige eigedelar for dei skredramma. Det dreier seg om 150 bustader.

Restverdiredningstenesta til forsikringsselskapa (RVR), administrert av Finans Norge, organiserer og finansierer arbeidet. I første omgang er det ikkje dei største materielle verdiane som skal hentast ut, men dei aller mest nødvendige brukstinga, heiter det i ei pressemelding frå Finans Norge.

Kvar bueining har fått beskjed om det som no skal hentast ut, bør få plass i eit par flyttekasser.

Briller, Pc-ar og skulesaker

Dei skredramma har levert lister til forsikringsselskapa med kva dei har særleg behov for å få ut no.

– I denne første runden er det nødvendige eigedelar, som til dømes briller, PC, nettbrett, bankkort, lommebok, kodebrikker, skulesaker eller viktige arbeidsklede. Det blir lagt vekt på ting som dei skredramma saknar og treng i kvardagen. Forhåpentleg blir det òg mogleg å hente ut mange titals bilar, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.