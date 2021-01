Oslo Børs runda 1.000 poeng igjen onsdag formiddag

innenriks

Like etter opning var hovudindeksen oppe i 1.008,32 poeng. I 10.40-tida vakte hovudindeksen rundt 1.000 poeng, som var opp 0,1 prosent sidan opning.

Prisen på eit fat nordsjøolje hadde onsdag formiddag klatra til rundt 56,80 dollar, noko som er rundt 40 cent høgare enn ved børsslutt tysdag.

Aksjekursen til børslokomotivet Equinor hadde i 10.40-tida gått opp med 2,1 prosent. Gjødselgiganten Yara hadde då stige med 1,8 prosent.

Riggselskapet Borr Drilling fall rundt 15 prosent onsdag formiddag. Dagens Næringsliv skreiv onsdag morgon at DNB vurderer å ta over, dele opp og selje selskapet. DNB-aksjen var ned 0,9 prosent onsdag formiddag.

Det var fredag førre veke at hovudindeksen på børsen for første gong stengde over 1.000 poeng. Den enda då på 1001,16 poeng.

