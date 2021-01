Langt færre lovbrot på sjukehusa i pandemiåret

innenriks

Ferske tal NTB har henta frå Helse vest for heile 2020, viser 68.289 registrerte moglege brot på arbeidsmiljølova i fjor. Det svarer til moglege brot i 1,42 prosent av vaktene.

Til samanlikning vart det året før registrert 89.527 moglege brot på arbeidsmiljølova, som er 1,75 prosent av vaktene. Helse vest omfattar dei fire føretaka Bergen, Fonna, Førde og Stavanger.

NTB har bede Helse- og omsorgsdepartementet om ei nasjonal oversikt over talet på moglege brot på arbeidsmiljølova på sjukehusa, men departementet viser til dei regionale helseføretaka.

Heller ikkje Stortinget har førebels fått ei samla oversikt over talet på moglege brot på arbeidsmiljølova nasjonalt.

Tør ikkje juble

Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse vest, konstaterer at delen vaktar med moglege brot på arbeidsmiljølova var lågare i 2020 enn året før.

– Året 2020 har vore svært spesielt for helseføretaka. Ein bør derfor vere varsam med å konstatere at det er ei positiv eller negativ utvikling, skriv ho i eit notat til NTB.

Ho peikar på at det er stor variasjon i korleis pandemien har påverka dei ulike avdelingane innan kvart av helseføretaka. Det er særleg perioden i mars og sommarferien i 2020 som er sterkt prega av dette, på grunn av mange medarbeidarar i karantene.

– Når vi ser utviklinga over fleire år, meiner vi ikkje det er grunn til å seie at 2020 har betydeleg høgare del moglege arbeidsmiljølovbrot. Tvert imot meiner vi føretaka har klart ein svært krevjande balanse, seier Christiansen.

Få knytast til covid-19

Også i Nord- og Midt-Noreg er trenden den same som i vest.

I Helse Midt-Noreg fall delen vakter med moglege brot på arbeidsmiljølova frå 4,3 prosent i 2019 til 4,0 prosent i fjor.

Nedgangen er størst i Helse Møre og Romsdal, der 6,6 prosent moglege brot i 2019 vart til 5,8 i fjor. Men også ved Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital går delen svakt ned.

Helse Midt-Noreg understrekar at tala viser «registrerte avvik frå arbeidsmiljølova og avvik frå avtaler inngått på nasjonalt nivå, føretaksnivå, avdelingsnivå/seksjonsnivå og individnivå med heimel i arbeidsmiljølova».

Den hyppigaste årsaka til avvik i Helse Midt-Noreg er «akutt mangel på nødvendig kompetanse».

– Det er få avvik som kan knytast til situasjonen med covid-19 – 0,2 prosent, heiter det i ein e-post frå helseføretaket.

Nedgang òg i nord

Tal frå Helse nord for perioden januar til oktober viser at delen vakter med moglege brot på arbeidsmiljølova har falle frå 4,6 prosent i 2019 til 4,2 prosent i fjor. Det er nedgang ved alle dei fire underliggjande føretaka.

Nedgangen er størst ved Helgelandssjukehuset, der delen vakter med moglege lovbrot har falle frå 5,3 prosent i 2019 til 3,1 prosent i fjor.

Også ved Finnmarkssjukehuset, Nordlandssjukehuset og Universitetssjukehuset Nord-Noreg har delen falle. Det er likevel uklart kva koronapandemien har hatt å seie for utviklinga, og det regionale helseføretaket viser i så måte til kvart enkelt sjukehus.

Årsaka til at helseføretaka bruker omgrepet «moglege arbeidsmiljølovbrot» er at det kan vere lokale avtalar med unntak frå reglane i lova som ikkje er registrert, og at det dermed ser ut som det er fleire lovbrot enn det faktisk er snakk om.

